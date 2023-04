Pamit dari YouTube, Windah Basudara Sumbang Rp 300 Juta ke 6 Lembaga Amal

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berita seleb terkini, Windah Basudara memutuskan untuk rehat dari YouTube untuk waktu yang panjang.

Sebelumnya, Winda Basudara meminta izin kepada pengikutnya untuk mendonasikan adsense yang diperoleh untuk amal sebelum pamit dari YouTube.

YouTuber Windah Basudara memutuskan pamit dari YouTube yang sudah memiliki 10 juta subscribers.

Windah Basudara menyumbangkan uang ratusan juta untuk lembaga amal.

"Boleh gak guys, gue minta izin ke kalian, adsense dari kalian hasil nonton channel ini buat charity (amal), boleh, boleh ya," ujar Windah Basudara, dilansir Rabu (5/4/2023).

Winda Basudara pun menunjukkan daftar enam lembaga amal yang akan diberikan sumbangan.

"Jadi sebagian adsense yang udah gue dapetin, bakal gue bagiin ke 6 lembaga ya, ada 6," kata Windah.

Di antaranya yakni untuk Anak NTT Sekolah Lagi, Panti Kristen, Beri Makan 300 Anabul Terlantar, Anak Disabilitas Yatim Piatu, Korban Banjir Kapuas, dan Pria Bertubuh Kerdil rawat Adik yang Lumpuh.

Masing-masing lembaga tersebut akan menerima uang Rp 50 juta yang total uang disumbangkan yakni Rp 300 juta.

Ia menegaskan jika sumbangan tersebut bukan dari dirinya, namun untuk bersama.

Pada kesempatan itu, Windah menyampaikan rasa terima kasih kepada yang mendukungnya.

“Dan kita sudah resmi menamatkan, channel gaming 10 juta subscribers,"

"Thank you guys, thank you,” kata Windah Basudara.

Mencapi 10 juta subscribers membuat YouTuber gaming itu akhirnya resmi untuk pamit dari YouTube.

Ia ingin rehat dari YouTube dalam waktu yang belum bisa ditentukan.

“Thank you guys, yang udah menjadi bagian dari channel ini ya temen-temen. Sekali lagi ini cuma rehat, I'll be back.

Thank you yang udah ngikutin dari Free Fire, game PS 2, game Triple A, game underated pixel art, dan game apapun,” pungkas Windah Basudara.

(Tribunlampung.co.id)