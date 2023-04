Chatime Mal Boemi Kedaton Hadirkan Promo Buy One Get One, Ini Persyaratannya

Chatime Mal Boemi Kedaton berikan promo buy one get one yang berlangsung hingga tanggal 30 April 2023.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Chatime Mal Boemi Kedaton berikan promo yang berlangsung hingga tanggal 30 April 2023.

Store Manager Chatime Mal Boemi Kedaton, Muhadi mengatakan, promonya adalah buy one get one

Di promo buy one get one ini, setiap pembelian satu minuman large atau popcan apa saja ditambah topping apa saja akan mendapatkan gratis minuman melon green tea atau authentic thai tea reguler.

Promo buy one get one ini bisa didapatkan konsumen jika melakukan pembayaran dengan debit, kredit, atau QRIS BCA.

Selain promo, Chatime Mal Boemi Kedaton juga menghadirkan paket Ramadan Rp 200 ribu.

Baca juga: Sasa dan Chatime Hadirkan Menu Spesial bagi Penggemar Minuman Kekinian di Indonesia

Paket Ramadan itu berisikan 10 minuman ukuran large.

Ada 10 varian minuman di paket Ramadan yakni chatime milk tea, hazelnut chocolate milk tea, mango green tea, lychee green tea, pure cocoa, authentic thai tea, melon green tea with jelly, dan melon milk tea with jelly.

"Konsumen bebas memilih varian minuman yang diinginkannya, dengan ketentuan minimal yang dipilih dua varian," kata Muhadi, Sabtu 8 April 2023.

Chatime Mal Boemi Kedaton juga memiliki paket snack time.

Di paket ini ada paket harga Rp 35 ribu yang berisi minuman reguler size atau eco cup dan hotdakk atau sakochi.

Paket harga Rp 38 ribu yang berisi minuman reguler size atau eco cup dan tokpokki atau rapokki.

Paket harga Rp 55 ribu berisi minuman reguler size atau eco cup dan tokpokki atau rapokki dan hotdakk atau sakochi.

"Konsumen bebas memilih varian minuman apa saja jika membeli paket tersebut," ujar Muhadi.

Muhadi menjelaskan, Chatime Mal Boemi Kedaton menyediakan banyak minuman segar dan enak.

Minuman itu terdiri dari varian milk tea, tea presso, tearrific, coffee and latte, mood refresh, dan smoothie.

Ada varian topping seperti red been, pearl, grass jelly, dan masih banyak yang lainnya

Ada juga makanan hotdakk, sakochi, tokpokki, dan rapokki.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)