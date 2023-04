9 Rating Drama Korea Terbaru di April 2023, Drakor The Real Has Come Merosot

Ilustrasi. Drama Korea terbaru The Real Has Come.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rating drama Korea terbaru April 2023, drakor The Real Has Come episode 5 merosot di angka 16,5 persen.

Sementara rating drakor Taxi Driver 2 meroket di episode 14 melesat naik.

Perolehan rating drama Korea terbaru The Real Has Come episode 5 mengalami penurunan.

Penurunan rating juga dialami oleh tiga drama Korea terbaru lainnya yang tayang pada Sabtu (9/4/2023).

Tiga drakor terbaru itu di antaranya Pandora Beneath the Paradise, Divorce Attorney Shin, dan Joseon Attorney a Morality.

Drakor terbaru Duty of School part 2 dinantikan para KDrama yang tak sabar untuk menyaksikan kelanjutan ceritanya.

Baca juga: 9 Rating Drama Korea Terbaru di April 2023, Drakor Oasis Epsisode 10 Meningkat

Kapan Duty of School part 2 tayang? Intip bocorannya di sini.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Minggu (9/4/2023):

1. Taxi Driver 2 (2023)

Sedangkan, drakor terbaru Taxi Driver 2 meroket di episode 14 yakni di angka 18,3 persen.

Setelah sebelumnya di episode 13 mengalami penurunan di angka 16,1 dan sempat melonjak naik mencetak rekor tertinggi di episode 12 yakni 18,3 persen.

Setelah sebelumnya sempat merosot pada episode 11 di angka 14,5 persen.

Drakor yang melanjutkan season 1 ini akan mengisahkan tentang layanan taksi misterius, yang akan membalas dendam atas nama para korban yang tak dapat keadilan hukum.

2. The Real Has Come (2023)