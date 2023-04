Jajaran Polda Lampung Pengendara di Way Kanan Patuhi Aturan Lalu Lintas

Jajaran Polres Way Kanan imbau warga patuhi aturan lalu lintas

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Jajaran Polres Way Kanan, Polda Lampung, mengimbau warga Kampung Bumi Harjo, Buay Bahuga, Way Kanan, untuk patuhi aturan lalu lintas.

"Sambil membagikan takjil, personel juga mengimbau para pengendara agar selalu mematuhi aturan lalu lintas dengan menggunakan helm serta melengkapi surat-surat kendaraan," ungkap Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Buay Bahuga Iptu Herwin Afrianto, Senin (10/4/2023).

Dalam giat tersebut, Polsek Buay Bahuga memanfaatkan bulan suci Ramadan 1444 Hijiriah dengan membagikan takjil berbuka puasa kepada pengguna jalan.

Herwin mengatakan, kegiatan bakti sosial pembagian takjil dilakukan di jalan poros Kampung Bumi Harjo, Kecamatan Buay Bahuga, Way Kanan, Minggu (9/4/2023).

Kegiatan tersebut mengangkat tema dengan bulan puasa dan semangat Ramadan polri berbagi.

Lanjut kapolsek, Ramadan berbagi diberikan sebagai wujud kepedulian keluarga besar Polres Way kanan dan jajaran kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa.

Herwin menuturkan, menjelang azan Magrib berkumandang biasanya masyarakat jalan- jalan mencari menu tambahan untuk berbuka puasa dengan istilah ngabuburit.

Sehingga Polsek Buay Bahuga memberikan kejutan tapi bukan melakukan razia, melainkan membagikan takjil gratis untuk berbuka puasa kepada pengguna jalan yang melintas.

(Tribunlampung.co.id)