Promo Beli Satu Gratis Satu KFC Super Duk Duk 1 Hanya di KFC Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - KFC Lampung hadirkan promo yang berlangsung hingga 30 April 2023.

Supervisor KFC Kedaton Lampung, Dian Setiadi mengatakan, promonya adalah beli 1 gratis 1 KFC Super Duk Duk 1, dengan syarat harus melakukan transaksi dengan kartu kredit atau debit Mandiri yang berlogo visa contactless.

"Promo beli 1 gratis 1 Super Duk Duk 1 ini tidak berlaku KFC Ramayana Ciplaz Lampung, Way Halim, Gelael, dan Kemiling," kata Dian, Senin 10 April 2023.

KFC Super Duk Duk 1 terdiri dari 1 ayam plus bumbu rendang, nasi, dan minuman avocado float jelly.

Promo lainnya setiap pembelian produk Coca Cola di Indomaret bisa dapat voucher harga spesial Rp 45 ribu untuk KFC Super Duk Duk 2, yang terdiri dari 2 ayam plus bumbu rendang, 2 nasi, dan 2 Coca Cola.

Ada juga paket spesial Jagoan Plus Plus yang berlaku untuk pembelian di GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood

Jagoan Plus Plus terdiri dari jagoan 9 Plus yakni 9 ayam plus bumbu rendang, 5 nasi, 9 puding

Jagoan 7 Plus yakni 7 ayam plus bumbu rendang, 5 nasi, dan 7 puding.

Jagoan Hemat yang berlaku dine in take away, dan drive thru, yang terdiri dari Jagoan Hemat 7 dan Jagoan Hemat 5.

Jagoan Hemat 7 yakni 7 ayam plus bumbu rendang dan 5 nasi.

Jagoan Hemat 5 yakni 5 ayam plus rendang dan 3 nasi.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)