Sinopsis Drama Korea Terbaru Race, Dibintangi Hong Jong Hyun

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Menggaet aktor drakor Hong Jong Hyun, berikut sinopsis drama Korea terbaru Race.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Race, pecinta drakor bisa mengetahui gambaran besar plot cerita yang akan disajikan.

Selain itu, sinopsis drama Korea terbaru Race juga bisa mengungkapkan line up artis yang terlibat di proyek drakor tersebut.

Satu di antara drakor yang bisa jadi tontonan para pencinta drakor adalah Race.

Serial ini bergenre bisnis, romantis, melodrama.

Drakor Race diketahui disutradarai oleh Lee Dong Yoon, yang sukses dengan drakor Queen's Classroom dan You Are My Destiny.

Sementara naskahnya digarap oleh Kim Ru Ri, yang pernah terlibat dalam penggarapan drakor Hyena.

Dalam drakor ini, ada banyak bintang ternama yang siap menghibur para pencinta drakor.

Di antaranya Hong Jung Hyun, Lee Yun Hee, Moon So Ri, U-Know, Baek Ji Won, Jo Han Chul, dan masih banyak lagi.

Lalu seperti apa sinopsis Race?

Park Yoon Jo (Lee Yun Hee) adalah wanita lajang biasa.

Dia mendapat pekerjaan di departemen PR sebuah perusahaan besar tempat temannya Ryu Jae Min (Hong Jong Hyun) bekerja.

Ryu Jae Min dikenal sebagai orang yang begitu membatasi urusan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Dia bahkan memiliki sifat yang bertolak belakang dengan Park Yoon Jo, yang penuh dedikasi.

Walaupun begitu, Ryu merupakan sosok yang cerdas dan adil, serta tidak banyak berekspektasi pada perusahaannya.

