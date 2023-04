Frank Lampard Tanggapi James Corden yang Sebut Membantunya Jadi Pelatih Chelsea

Tribunlampung.co.id,- Pelatih Sementara Chelsea Frank Lampard buka suara menanggapi pernyataan aktor sekaligus pembaca acara TV James Corden yang mengklaim telah membantu Lampard mendapatkan pekerjaan di Chelsea

Manajer sementara Chelsea, Frank Lampard menanggapi dengan santai pernyataan James Corden mengaku memiliki peran penting kembalinya ke Stamford Bridge

James Corden baru-baru ini memberikan pernyataan di televisi dengan mengklaim dirinya berperan besar atas kembalinya Lampard lantaran dirinya berteman dengan pemilik Chelsea Todd Boehly

Frank Lampard ditunjuk menjadi pelatih sementara Chelsea, pasca Klub London barat memecat Graham Potter awal bulan ini

Frank Lampard diketahui mantan pelatih Everton yang juga dipecat dari klubnya awal musim ini.

James Corden memang terlihat dekat dengan sang Miliarder Tood Boehly karena keduanya kerap menikmati malam di London awal musim dan Tood juga pernah mengundangnya menonton pertandingan di boks direktur.

Sementtara Corden mengenal Lampard melalui acara Sky A League Of They Own di mana sepupu Lampard Jamie Redknapp adalah salah satu kapten tim

Dan The Sun mengklaim Corden telah merekomendasikan penunjukan kepada Todd Boehly.

Lampard mengatakan tidak mengetahui keakuratan laporan tersebut.

Dia tampaknya tidak senang dengan pertanyaan itu dan menyarankan pemilik Chelsea akan mencari pendapat lebih dari sekadar Corden sebelum membuat keputusan apa pun.

“Saya melihat tajuk utama tentang James Corden. Saya sama sekali tidak tahu apakah itu benar atau tidak.

"Tapi itu jelas merupakan tajuk utama yang bagus untuk disatukan, dengan santai, dari luar.

'Jadi saya pikir ketika saya melihat kesuksesan Todd Boehly, pemilik klub sepak bola Chelsea.

"Saya pikir Anda harus menghargai kesuksesan itu dan menghormati gagasan bahwa mereka mungkin akan membuat keputusan berdasarkan lebih dari percakapan satu orang.