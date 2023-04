Unila Terima Kunjungan Director of Research Culture and Environment University of Hertfordshire, UK

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, dan TIK (PKTIK) Universitas Lampung (Unila) Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A., menerima kunjungan The Director of Research Culture and Environment,

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, dan TIK (PKTIK) Universitas Lampung (Unila) Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A., menerima kunjungan The Director of Research Culture and Environment, University of Hertfordshire, UK, Prof. Jonathan Morris, beserta mahasiswa program doktor University of Hertfordshire, Caroline Dunn, dan Dosen Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Unila Muhammad Ibnu, S.P., M.Sc., Ph.D.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka tahap awal penelitian disertasi Caroline Dunn mengenai varietas kopi dan pengelolaan minuman berbahan dasar kopi di Provinsi Lampung. Prof. Jonathan Morris menjelaskan, penelitian tersebut akan dilakukan selama tiga hingga empat bulan di Liwa, Kabupaten Lampung Barat, dan Tanggamus.

Selain itu, Prof. Jonathan Morris juga ingin menjalin kerja sama antara Unila dan University of Hertfordshire, Inggris dalam bidang penelitian, publikasi, student mobility, dan lain-lain. Dr. Ayi Ahadiat menyambut baik kerja sama tersebut dan menyarankan agar kedua universitas dapat menyusun rancangan kerja sama yang lebih terperinci.

Pertemuan tersebut ditutup dengan pemberian cenderamata berupa buku karangan Prof. Jonathan Morris berjudul Coffee a Global History.

