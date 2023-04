Transmart Lampung Hadirkan Diskon Seharian hanya di Tanggal 15 April 2023 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Setelah sukses dengan diskon 20 persen di midnight sale yang berlangsung tanggal 1 April 2023, Transmart Lampung kembali hadirkan diskon 20 persen hanya di tanggal 15 April 2023.

Store Controller Head Transmart Lampung Atan Ifan mengatakan diskon 20 persen ini diberikan dalam promo bertajuk diskon seharian.

Selama diskon seharian berlangsung, konsumen bisa dapatkan diskon 20 persen pada pukul 10.00-24.00.

"Waktu mendapatkan diskon 20 persen itu lebih panjang dibandingkan dengan midnight sale yang hanya dari pukul 19.00-24.00," kata Ifan, Kamis 13 April 2023.

Diskon 20 persen bisa didapatkan jika transaksi menggunakan allo prime atau kartu kredit Bank Mega.

Diskon 20 persen berlaku untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, fashion, elektronik, maupun sepeda listrik

Namun diskon 20 persen tidak berlaku untuk minyak goreng, susu bayi dan anak, mie instan, beras, terigu, telur, rokok, dan minuman beralkohol,

Diskon 20 persen juga tidak berlaku untuk parcel atau hampers, gadget, laptop, dan produk lain yang bertanda tidak berlaku diskon

Khusus untuk kosmetik dan fragrance berlaku diskon 10 persen reguler.

"Sama dengan diskon 20 persen, diskon 10 persen juga bisa didapatkan jika transaksi dengan Allo Prime atau kartu kredit Bank Mega," ucap Atan.

Jika ingin mendapatkan diskon 20 dan 10 persen ini segera download Allo Bank kemudian upgrade ke Allo Prime dengan menggunakan KTP.

Untuk tahu lebih lanjut mengenai diskon ini dan promo menarik lainnya bisa langsung datang ke Transmart Lampung atau bisa juga dengan melihat dahulu di Instagram @transmartlampungofficial



(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)