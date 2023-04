Rekomendasi Drama Korea Terbaru Son Suk Ku, Ada Drakor Can You Translate This Love

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Son Suk Ku.

Berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Son Suk Ku banyak genrenya.

Tak hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Son Suk Ku juga memiliki cerita yang menarik, sehingga tidak akan membuat penoton merasa bosan.

Terbaru, Son Suk Ku dilaporkan menjadi incaran pemain untuk bermain di drakor romantis Can You Translate This Love.

Drakor tersebut akan menceritakan kisah seorang wanita yang berprofesi sebagai penerjemah dan seorang pria yang memiliki bahasa cinta yang berbeda dengan wanita tersebut.

Karena bahasa cinta mereka berbeda, keduanya berulang kali salah paham dan tersesat dalam terjemahan cinta mereka.

Dalam serial Can You Translate This Love, Son Suk Ku diincar untuk bermain sebagai aktor ternama bernama Joo Hoo Jin.

Dia akan jatuh cinta dengan penerjemahnya bernama Cha Shin Hye saat mereka bekerja sama dalam suatu kegiatan di luar negeri.

Sayangnya, belum ada informasi mengenai detail perilisannya.

Terlebih, Son Seok juga belum memberikan keputusan soal tawaran peran di dalam drakor romantis tersebut.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, simak beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Son Suk Ku berikut ini.

1. Murderer o Nangam (2023)

2. Big Bet Season 2 (2023)

3. D.P. Season 2 (2023)