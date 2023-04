Les Femmes Mal Boemi Kedaton Beri Diskon hingga 50 Persen, Hadiah Langsung, dan Tebus Murah

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Les Femmes Mal Boemi Kedaton menggulirkan promo yang berlangsung hingga 30 April 2023.

Supervisor Les Femmes Mal Boemi Kedaton, Adi Sugianto mengatakan, promonya adalah diskon 20-50 persen untuk tas, sepatu, dan dompet.

Jika melakukan pembelian online melalui Instagram @lesfemmes_mbk_lampung dan nomor yang tertera di instagram tersebut bisa dapat tambahan diskon menarik.

"Dengan adanya diskon ini harga menjadi mulai dari Rp 50 ribu," kata Adi, Senin 17 April 2023.

Promo berikutnya belanja apa saja minimal Rp 500 ribu dalam satu struk bisa tebus murah jam tangan Rp 80 ribu.

Baca juga: Promo Buy One Get One di Les Femmes Mal Boemi Kedaton Bandar Lampung Khusus 31 Maret 2023

Belanja apa saja minimal belanja Rp 700 ribu dalam satu struk bisa dapat totebag cantik.

"Jika konsumen belanja Rp 700 ribu atau lebih konsumen bisa memilih dapat totebag atau tebus murah," ujar Adi.

Les Femmes Mal Boemi Kedaton adalah toko yang menjual sepatu, tas, dan dompet wanita untuk usia muda sampai dewasa.

Les Femmes Mal Boemi Kedaton ada di lantai 3 Mal Boemi Kedaton.

Buka setiap hari pukul 10.00-22.00 WIB, mengikuti jam buka dan tutup Mal Boemi Kedaton.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)