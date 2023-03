Promo Buy One Get One di Les Femmes Mal Boemi Kedaton Bandar Lampung Khusus 31 Maret 2023

Les Femmes Mal Boemi Kedaton, Bandar Lampung menghadirkan promo buy one get one khusus di 31 Maret untuk tas, sepatu, dan dompet.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Toko tas, sepatu, dan dompet wanita Les Femmes Mal Boemi Kedaton, Bandar Lampung menghadirkan promo menarik di bulan Maret 2023.

Kepala Toko Les Femmes Mal Boemi Kedaton Sari Lukito Bandar Lampung mengatakan, promonya adalah buy one get one yang berlangsung hanya di tanggal 31 Maret 2023.

Lantas promo buy one get one berlaku untuk semua tas, sepatu, dan dompet yang dijual di Les Femmes Mal Boemi Kedaton, Bandar Lampung.

Promo buy one get one ini bisa produk yang sama dan bisa dicampur, misalnya tas dengan dompet, tas dengan sepatu, atau dompet dengan sepatu.

"Nanti yang dibayar adalah produk dengan harga tertinggi," kata Sari, Selasa 21 Maret 2023.

Ada juga promo yang berlaku hingga tanggal 31 Maret 2023

Promonya adalah diskon 20-60 persen jika melakukan pembelian online melalui instagram @lesfemmes_mbk_lampung dan nomor yang tertera di instagram tersebut.

Untuk pembelian langsung di toko ada tas diskon 20 persen, sepatu diskon 30-50 persen, dan dompet diskon 20-30 persen

Selain memberikan promo, Les Femmes Mal Boemi Kedaton juga menghadirkan sepatu model terbaru dengan stok terbatas

Les Femmes Mal Boemi Kedaton ada di lantai 3 Mal Boemi Kedaton

Buka setiap hari pukul 10.00-22.00 WIB, mengikuti jam buka dan tutup Mal Boemi Kedaton.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)