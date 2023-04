Nia Ramadhani Rayakan Ultah ke 33, Ardi Bakrie: Istri yang Luar Biasa

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Nia Ramadhani rayakan ulang tahun ke-33, Ardi Bakrie pun beri ucapan selamat kepada sang istri.

Dalam ucapannya, Ardi Bakrie juga tulis pesan cinta Nia Ramadhani.

Dalam unggahan terbarunya, Ardi Bakrie memajang beberapa fotonya dengan Nia Ramadhani dan ketiga anaknya.

Di salah satu foto tersebut, Nia Ramadhani mengenakan dress berwarna hijau berlengan pendek.

Di sampingnya, ada Ardi Bakrie yang merangkul dan mencium pipinya dengan mesra.

Sementara di bagian caption, ayah tiga anak ini mulai menuliskan pesan romantisnya untuk sang istri.

Dalam bahasa Inggris, Ardi menyebut bahwa pemain sinetron Bawang Merah Bawang Putih itu merupakan sosok istri yang luar biasa.

Bahkan anak Aburizal Bakrie ini juga menambahkan tidak bisa hidup tanpa Nia Ramadhani.

"Sambil kamu tiup lilin, aku mau bilang kalau kamu adalah istri yang luar biasa," tulis Ardi Bakrie di Instagram, dikutip Senin (17/4/2023).

"Tanpa kamu di hidupku, hatiku sudah pasti berantakan. Denganmu, aku jadi semangat untuk menjalani hidup," sambungnya.

Selain itu, suami Nia Ramadhani ini juga merasa beruntung bisa menikahi wanita 33 tahun tersebut.

"Nggak semua orang bertemu belahan jiwanya, tapi aku cukup beruntung bisa menikahi orang yang sangat spesial ini!" ujarnya.

Sebagai penutup, Ardi mengucapkan selamat ulang tahun pada istrinya.

"Aku harap kamu menikmati hari ulang tahunmu yang indah. Selamat ulang tahun, Yank. I love you too much @ramadhaniabakrie (empat emotikon hati)," tutupnya.

Ucapan manis Ardi Bakrie itu pun mendapatkan reaksi dari Nia Ramadhani.

"YAAYY!!! Makasih din ardi..for such a sweet words (empat emotikon hati merah) I LAFF YOOUU," balas Nia di kolom komentar suaminya.

Selain Ardi Bakrie, Nia Ramadhani juga mendapatkan ucapan selamat dari para netizen.

Tak sedikit pula yang mendoakan agar pasangan suami istri tersebut bisa tetap terlihat harmonis. (Tribunlampug.co.id/Virginia Swastika)