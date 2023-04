Sinopsis Drama Korea Terbaru Summer Vacation, Dibintangi Jo Yi Hyun

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Summer Vacation, drakor yang dibintangi Jo Yi Hyun.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Summer Vacation, pencinta drakor atau penggemar Jo Yi Hyun bisa mengetahui cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru Summer Vacation juga bisa mendapatkan gambaran artis yang terlibat dalam drakor tersebut.

Usai bermain pada drama All of Us Are Dead, kini Jo Yi Hyun dipercaya untuk membintangi drakor Summer Vacation.

Drama ini rencananya akan mulai syuting pada pertengahan tahun 2023.

Selain Jo Yi Hyun, drama ini juga menghadirkan aktor dan aktris ternama lainnya.

Yakni Jung Jin Young, Ryu Hae Jun, dan Hong Ye Ji.

Drakor terbaru Summer Vacation akan menjadi drama kedua Jo Yi Hyun di tahun ini, setelah All os Us Are Dead 2.

Lantas seperti apa sinopsis drakor terbaru Summer Vacation?

Drama ini akan menceritakan kisah seorang gadis sekolah menengah biasa berusia 18 tahun.

Ia akan kembali ke dunia nyata setelah mengalami pengalaman misterius selama liburan musim panasnya.

Drakor ini akan disutradarai oleh Han Ga Ram yang juga menyutradarai "Bite Sisters", "Our Body", dan "SF8: Blink".

Rekomendasi drakor dibintangi Jo Yi Hyun

1. All of Us Are Dead 2 (2023).

