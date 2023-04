10 Rating Drama Korea Terbaru April 2023, Doctor Cha Melonjak Naik

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru April 2023, termasuk drakor Doktor Cha melonjak naik.

Perolehan rating drama Korea terbaru Doctor Cha episode 2 meningkat pesat.

Hal yang sama juga dialami oleh drama Korea terbaru The Real Has Come episode 8 yang ratingnya meroket.

Peningkatan rating juga dialami oleh drakor terbaru Pandora Beneath the Paradise.

Drakor terbaru Duty After School part 2 dinantikan para KDrama yang tak sabar untuk menyaksikan kelanjutan ceritanya.

Kapan Duty After School part 2 tayang? Intip bocorannya di sini.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Minggu (16/4/2023):

1. Doctor Cha (2023)

Rating drama Korea terbaru Doctor Cha melonjak naik pada episode 2 dengan mencetak 7,8 persen.

Sementara di penayangan perdana Doctor Cha sukses meraih rating cukup baik yakni 4,9 persen.

Doktor Cha merupakan drama medis dengan balutan cerita menyentuh dan komedi, dibintangi oleh Kim Byung Chul dan Uhm Jung Hwa.

2. The Real Has Come (2023)

The Real Has Come episode 8 meroket di angka 21,7 persen, setelah sebelumnya turun di angka 18,3 persen.

Sebelumnya perolehan rating The Real Has Come melonjak naik di angka 20,1 persen untuk episode 6.

