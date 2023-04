Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini artis, Ivan Gunawan semprot netizen yang mendoakannya tampil macho seperti Aming.

Artis sekaligus desaigner Ivan Gunawan kesal lantaran didoakan tampil macho seperti Aming.

Tak hanya itu, Ivan Gunawan pun tak terima dirinya berubah jadi macho seperti Aming.

Pada unggahan Ivan Gunawan atau yang kerap disapa Igun ini, mengunggah postingan dirinya memakai gamis hitam memperlihatkan bagian dada.

Ia pun memakai aksesoris seperti kalung dan cincin serta menenteng tas bewarna hitam branded miliknya.

"Black is the only color that can make you look classy yet simple, charming yet effortless, all at the same time," tulis Ivan Gunawan dikutip pada Jumat (14/04/2023) lalu.

Alih-alih memamerkan gaya berpakaiannya yang elegan, Igun malah banjir hujatan.

Salah satu netizen pun mengomentari postingan tersebut dengan mendoakan dirinya agar tampil macho layaknya Aming yang sudah berubah.

"Padahal kalo beneran style laki amchi mah beneran dah udah ganteng dari yang Maha Pencipta dia, kenapa di poles-poles seperti ini ya mungkin nanti kaya Aming dapet hdayah beneran jadi lelaki sejatinya hidayah pada manusia itu tidak bisa dipaksakan itu murni dari Allah, kita doakan saja, Aamiin," tulis netizen.

Melihat hal itu, pria yang pernah digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting ini langsung beri balasan menohok.

"Ga usah didoain saya mba, saya gak mau berubah percuma doa mu gak mempan," balas Igun.

Tak hanya itu, netizen lain juga menyerbu hujatan kepadanya.

"Jujur ini mah kaya ibu-ibu selesai dari pemakaman," tulis netizen.

"Tinggal panjangin rambutnya," kata netizen.