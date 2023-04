Sinopsis Drama Korea Terbaru Tangeum, Lee Jae Wook Diincar Jadi Pemain

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Dibintangi Lee Jae Wook, berikut sinopsis drama Korea terbaru terbaru Tangeum.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Tangeum, pencinta drakor dapat mendapatkan gambaran besar terkait dengan ceritanya.

Selain itu, sinopsis drama Korea terbaru Tangeum dapat mengungkapkan deretan pemain drakornya.

Drakor Tangeum merupakan salah satu serial bergenre romantis, sejarah, dan misteri yang mengadopsi novel berjudul sama.

Sutradara Kim Hong Seon, yang pernah memproduksi drama Decoy: Part 1 dan Decoy: Part 2, The Guest, The Voice, hingga Money Heist: Korea - Joint Economic Area akan memimpin produksi drama Korea Tangeum.

Adapun serial ini mengincar Lee Jae Wook sebagai salah satu pemainnya.

Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh C-JeS Studio, agensinya.

Mereka menyebut bahwa aktor Alchemy of Souls tersebut masih mempertimbangkan tawaran peran tersebut dan belum memberikan keputusan.

Selain itu, aktris Jo Bo Ah juga ikut diincar menjadi salah satu pemainnya.

Lalu seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Tangeum?

Kisah drama ini menyoroti anak-anak yang hilang pada masa Dinasti Joseon dan menceritakan tentang anak-anak yang tidak dicintai.

Jae Yi merupakan putri dari danju (pemilik serikat dagang di dinasti Joseon), Shim Yeol Guk dan seorang wanita pengganti.

Dia kemudian akan bertemu dengan saudara tirinya, Hong Rang.

Sebab Hong Rang merupakan anak dari Shim Yeol Guk.