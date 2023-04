Sinopsis Drama Korea Terbaru The Love Story of Chunhwa yang Dibintangi Aktris Go Ah Sung

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru The Love Story of Chunhwa yang dibintangi oleh aktris cantik Go Ah Sung.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru The Love Story of Chunhwa, aktris cantik Go Ah Sung ikut membintangi.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru The Love Story of Chunhwa, pencinta drakor bisa mengetahui plot cerita yang diangkat oleh drakor ini.

Selain itu, sinopsis drama Korea terbaru The Love Story of Chunhwa bisa membantu mengetahui detail dari drakor yang siap tayang tersebut.

Usai membintangi drakor Tracer (2022), kini Go Ah Sung akan memerankan drama terbaru berjudul The Love Story of Chunhwa.

Drama ini rencananya akan mulai syuting pada pertengahan tahun 2023.

Sebagai informasi, The Love Story of Chunhwa akan diproduksi oleh Beyond J.

Yaitu perusahaan produksi di balik drama seperti Nevertheless, The Killer's Shopping List, Recipe for Farewell, dan Somebody.

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea terbaru The Love Story of Chunhwa?

Drama ini akan mengisahkan sejarah romansa yang mengikuti kisah seorang putri yang mencari suami.

Alih-alih ia akan menikahi pria yang dipilih oleh ayahnya, sang raja.

Drama ini juga menunjukkan pencarian orang yang menggambar sang putri sebagai bintang chunhwa.

Go Ah Sung telah ditawari peran protagonis dalam drama ini.

Rekomendasi drama dibintangi Go Ah Sung

1. Tracer (2022).