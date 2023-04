Honor Once Ternyata Hampir Capai Rp 200 Juta, Ahmad Dhani Mengaku Kalah

Foto ilustrasi, Once Mekel (kiri) dan Ahmad Dhani (kanan). Honor Once saat manggung bareng Dewa 19 ternyata hampir mencapai Rp 200 juta. Ahmad Dhani kalah.

Tribunlampung.co.id - Honor Once saat manggung bareng Dewa 19 ternyata hampir mencapai Rp 200 juta.

Besaran honor Once tersebut diungkap oleh Musisi Ahmad Dhani.

Menurut Ahmad Dhani, honor Once awalnya Rp 75 juta per kota, namun lama kelamaan naik hingga hampir Rp 200 juta per kota.

Pengakuan itu muncul ketika Dhani menceritakan awal Once memutuskan keluar dari Dewa 19 tahun 2010.

Meskipun sudah keluar dari Dewa 19, ternyata Once masih menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 selama tampil solo tanpa izin.

"Awalnya begini, oke lah 2010 Once keluar dari Dewa 19, kita tahu dia masih nyanyiin lagu Dewa 19 tanpa izin ke kami sebagai pengarang lagu, owner lagu-lagu Dewa 19," ujar Dhani dikutip dari YouTube Ahmad Dhani Dalam Berita.

"Kita awalnya diem-diem aja, ya udah enggak apa-apa," lanjutnya.

Disaat Dewa 19 diam lagu-lagunya dinyanyikan solo oleh Once untuk tujuan komersil, di sisi lain, Once justru tetap bersikap profesional dalam menentukan harga saat tampil bersama Dewa 19.

"Tapi ketika kita berbisnis ke hal-hal yang lain, konser bareng, dan lain-lain, ternyata dia tidak menganggap kita teman, enggak cincai," ujar Dhani.

"Kita kan tahu dulu harga dia Rp 75 juta per kota, tapi kok setiap main sama Dewa kok naik terus," ucap Dhani.

Disebutkan Dhani, honor Once terus naik dari yang awalnya masih di bawah Rp 100 juta hingga hampir Rp 200 juta. "Dari Rp 100 (juta), Rp 150 (juta), Rp 175 (juta).

Sementara bayaran saya di Dewa enggak sebesar itu juga," kata Dhani.

Persoalan honor ini juga yang kemudian membuat Ahmad Dhani akhirnya memutuskan untuk tegas memisahkan urusan bisnis dan pertemanan.

"Jadi kita, wah ini udah enggak bener cara berbisnis seperti ini," kata Dhani. "Dan akhirnya kita juga nganggep ini bukan teman bisnis. Kita saklek-saklekan juga akhirnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Dhani blak-blakan mengungkap alasan tak mengajak Once tampil di konser Dewa 19 karena honor yang mahal. Menanggapi hal tersebut, Once hanya berkata bahwa honor yang dia minta masih wajar.

"Enggak lah, gue enggak mahal. Gue cuma naik dua kali lipat lebih dikit," kata Once dikutip dari YouTube Dunia Manji.

"Penontonnya naik berapa kali lipat. Kalau mahal, gue rasa enggak," sambungnya merujuk penampilannya di Jakarta International Stadium bersama Dewa 19 beberapa waktu lalu.

