Sinopsis Drama Korea Terbaru The Hidden Dragon, Dibintangi Im Si Wan

Setelah membintangi drama Missing: The Other Side Season 2 dan Summer Striker di tahun yang sama, kini Im Si Wan akan membintangi drakor berjudul The Hidden Dragon.

Drakor terbaru The Hidden Dragon rencananya akan tayang di tahun ini.

Pada drama bergenre thriller ini, Im Si Wan akan menjadi pemeran utama.

Ia berperan dengan nama tokoh Jang Byung Tae.

Di sisi lain, drama ini disutradarai langsung oleh Lee Myung Woo.

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea terbaru The Hidden Dragon?

Berlatar belakang pertengahan hingga akhir 1980-an, drama ini adalah drama menegangkan yang menceritakan kisah para siswa di sebuah sekolah menengah pertanian di Provinsi Chungcheong.

Im Siwan ditawarkan peran sebagai Jang Byung Tae, seorang anak laki-laki kecil yang tinggal di Onyang di Provinsi Chungcheong Selatan.

Jang Byung Tae, jugamerupakan anak yang memiliki kekurangan di kelas sosial.

Ia pindah ke Sekolah Tinggi Pertanian Buyeong.

Di sana, ia menghadapi kejadian tak terduga yang menjadi titik balik dalam hidupnya.

