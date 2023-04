Kapolres Jajaran Polda Lampung Hadiri Upacara Peringatan HUT ke-24 Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, mengikuti upacara memperingati HUT (hari ulang tahun) ke - 24 Kabupaten Way Kanan di lapangan Way Kanan, Kamis (27/4/2023).

Jajaran Polda Lampung itu juga terlibat dalam menyukseskan upacara.

Bertindak sebagai Inspektur upacara Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya.

Perwira Upacara Kabaglog Polres Way Kanan, Polda Lampung Saipul, Komandan Upacara KBO Satlantas Polres Way Kanan Ipda Johansyah dengan dihadiri oleh Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna.

Hadir juga Komandan Kodim 0427 Way Kanan Letkol Inf. Charluly Rudi Jatmiko, Wakil Bupati Way Kanan, Ketua DPRD Way Kanan, Sekda Way Kanan, kepala dinas/badan Way Kanan, instansi vertikal Way Kanan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan forkopimda Way Kanan.

Bupati Way Kanan menyampaikan bahwa 27 April 1999, 24 tahun yang lalu Way Kanan lahir sebagai kabupaten definitif, hasil pemekaran dari Lampung Utara.

Sebagai daerah otonom baru pada saat itu tentu banyak sekali tantangan dan keterbatasan yang dihadapi.

"Tetapi dengan keuletan dan kesabaran pemimpin dan seluruh masyarakat, Way Kanan pelan tapi pasti mengalami perubahan kearah yang lebih baik," kata Raden Adipati.

Perayaan ulang tahun Way Kanan yang ke 24 ini adalah saat yang tepat selaku pewaris daerah untuk merenung, mengenang kembali perjuangan para pendahulu.

Terlebih yang telah berkorban baik moril maupun materil untuk tujuan yang sama yaitu masyarakat Way Kanan yang sejahtera.

"Melalui Hari Jadi Kabupaten Way Kanan Ke-24 tahun 2023 ini, mari kita bangun terus komitmen untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik," harapnya.

Dengan kekompakan, menciptakan suasana damai, membangun sinergitas antara pemerintah pusat, ptovinsi, kabupaten, dan kampung dengan harapan seluruh lapisan masyarakat memberikan dukungan atas kebijakan dan program pemerintah.

"Saat ini kita tengah berupaya memulihkan perekonomian daerah dan mengurangi kemiskinan yang memerlukan dukungan kita semua. Hal ini sejalan dengan tema HUT Way Kanan Ke 24 yang diangkat yaitu Pulih Bersama Berdaya Bersama," urainya.

Adipati mengharapkan agar koordinasi dan sinergitas yang selama ini berjalan dengan baik dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Sehingga geliat pembangunan dapat berjalan dengan baik bagi kesejahteraan masyarakat di Lampung, khususnya Kabupaten Way Kanan.

(Tribunlampung.co.id)