Ajak Bilqis, Ayu Ting Ting Datangi Kafe Mertua di Korsel

Tribunlampung.co.id - Pedangdut Ayu Ting Ting liburan ke Korea bareng sang anak Bilqis.

Dalam kesempatan itu, Ayu Ting Ting dan Bilqis mengunjungi kafe bernama Magnate.

Menariknya, kafe tersebut disebut netizen sebagai kafe mertua.

Tentu saja buka kafe mertua Ayu Ting Ting melainkan, milik orangtua Jimin personel Boy Band BTS Idola keduanya.

"Where are you baby jimin? Arrived in Busan with me and my kids Hurry up..... We'll be waiting right here," tulis Ayu menggoda Jimin di akun Instagramnya.

Tampak dalam foto tersebut Ayu dan Bilqis berpose sembari memperlihatkan penampakan Kafe Magnate dari bagian depan dan samping.

Kedatangan Ayu ke kafe milik mertuanya itu pun berhasil memancing rasa iri warganet yang jug mengidolkan BTS terutama Jimin.

"leny8165 : Nitip salam buat papa mertuaku ka Ayu,"

"putrysut8 : Sayangnya jimin oppa lagi ke USA teh,"

"ayutingting_outfit : Omoo ke cafe papa mertua ya teh,"

"faridahthamsy : Wuiihhh....ke cafe nya Jimin, sdh ketemua papa mertua belum?"

"yenie_rifky47 : Ya Allah auto Mengiri akutuuuuu....sehat slalu @ayutingting92 dan iqis sayank,"

Profil Jimin BTS

Dikutip dari Asianwiki, Jimin BTS lahir di Busan, Korea Selatan, pada 13 Oktober 1995.