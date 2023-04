Resmi Suami Istri, Nabila Maharani Ungkap Makna Mahar yang Diberikan Tri Suaka 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini artis, Nabila Maharani ungkap makna mahar yang diberikan oleh Tri Suaka setelah resmi menjadi suami istri.

Kabar bahagia datang dari pasangan penyanyi Tri Suaka dan Nabila Maharani.

Tri Suaka telah resmi meminang kekasihnya, Nabila Maharani.

Keduanya menggelar pernikahan di Yogyakarta.

Pernikahan tersebut digelar secara tertutup, dan hanya dihadiri oleh keluarga pengantin.

Baca juga: Tri Suaka dan Nabila Maharani Bantah Tudingan Gelar Pernikahan Secara Mendadak

Baca juga: Tri Suaka dan Nabila Maharani Resmi Menikah, Mahar Uang dan Logam Mulia Jadi Sorotan

Dalam konferensi virtual tersebut, Nabila Maharani mengungkapkan kegembiraannya setelah secara resmi menyandang status sebagai istri dari Tri Suaka.

Pelantun dari lagu berjudul Bila Nanti itu mengaku bersyukur lantaran pernikahan yang mengusung adat Yogyakarta itu berjalan dengan lancar.

"Alhamdulillah hari ini acara yang sudah direncanakan oleh kedua keluarga tadi lancar."

"Akad dimulai jam 7 pagi, sudah prepare dari Subuh," ungkap Nabila Maharani dikutip dari Tribunnews.com dalam YouTube Cumicumi, Jumat (28/4/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Tri Suaka pun mengaku lega akhirnya bisa mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan nafas.

"Alhamdulillah lancar (pengucapan ijab kabul)," tutur Tri Suaka.

"One take one shot," timpal Nabila Maharani.

Tri Suaka juga memberikan kepada Nabila Maharani mahar berupa perlengkapan sholat, uang tunai sebesar Rp 270.420 dan logam mulia seberat 23 gram.

Ternyata ada arti di balik pemberian mahar tersebut.