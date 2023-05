Penampilan Terkini Mayang, Adik Vanessa Angel Banjir Hujatan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini adik Vanessa Angel, Mayang mengunggah foto terbarunya saat bermain golf di Bali.

Unggahan foto adik Vanessa Angel, Mayang pun banjir komentar dari netizen.

Sebagian besar dari mereka menyoroti pakai yang dikenakan Mayang dalam foto tersebut.

Setelah kabar dilamar pengusaha Turki dengan mahar 20 onta namun ditolak oleh ayahnya, Doddy Sudrajat, Mayang kembali jadi bahan perbincangan netizen.

Kali ini, netizen ramai-ramai menyoroti outfit Mayang saat dirinya pertama kali menjajal olahraga golf di Bali beberapa waktu lalu.

Menggunakan minidress saat mencoba golf, banyak netizen yang menilai Mayang salah kostum.

Hal ini bermula saat Mayang memposting foto dan video dirinya mencoba olahraga golf di Bali.

Dalam unggahannya, Mayang terlihat memakai outfit minidress berwarna pink dengan sepatu.

Di postingan tersebut mayang mengaku baru pertama kali menjajal olahraga golf.

"first time and first try main golf di @baliinternasionalgolf seru banget, walaupun masih noob," ungkap Mayang.

Mayang juga menyebut dirinya salah kostum kala mencoba bermain golf dengan minidress tersebut.

"btw ini dadakan jadinya saltum," aku Mayang.

Sontak postingan tersebut megundang berbagai komentar nyinyir dari netizen.

Banyak netizen yang mengingatkan Mayang untuk menyesuaikan outfit ketika sedang beraktivitas.