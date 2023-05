12 Rating Drama Korea Terbaru di Mei 2023, Ada Drakor The Real Has Come

Ilustrasi. Rating drama Korea terbaru The Secret Romantic Guest House.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rating drama Korea terbaru Mei 2023, termasuk drakor The Real Has Come.

Adapun rating drakor terbaru The Real Has Come di dua episode terakhir lesu, dengan mencetak rata-rata 19,6 persen dan 20,5 persen.

Sementara rating drama Korea terbaru The Secret Romantic Guest House kembali meningkat di episode terbaru.

Drama Korea terbaru My Perfect Stranger memulai episode perdananya dengan rating cukup baik.

Sementara, drama Korea Family ratingnya terus merosot.

Sedangkan drakor Queen of the Mask dan Paper Moon mengalami peningkatan rating.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Selasa (2/5/2023):

1. The Secret Romantic Guesthouse (2023)

Rating The Secret Romantic Guesthouse juga melonjak naik di angka 3,8 persen, setelah sempat menurun di angka 3,2 persen.

Rating The Secret Romantic Guesthouse episode 10 stabil, tak ada perubahan dari episode 9 yakni mencetak rata-rata 3,7 persen

Setelah sebelumnya sempat naik di episode 8 dengan meraih rating 3,8 persen.

Drakor ini bergenre misteri, sejarah, dan romantis yang dibintangi oleh Ryeoun, Shin Ye Eun, dan Kang Hoon sebagai pemeran utama.

2. My Perfect Stranger (2023)

Drakor terbaru My Perfect Stranger memulai episode perdananya dengan mencetak rating 4,5 persen.