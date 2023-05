9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Yang Hye Ji, Pemain Drakor The Devil

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Yang Hye Ji, pemeran drakor terbaru The Devil.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Yang Hye Ji, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Yang Hye Ji menyimpan banyak cerita yang seru dan menegangkan.

Drakor The Devil rencananya akan tayang pada Juni 2023 mendatang.

Drama ini juga menghadirkan aktor dan aktris ternama yakni Kim Tae-Ri dan Oh Jung-Se.

The Devil menjadi salah satu drama yang paling ditunggu-tunggu di tahun ini.

Pada drakor tersebut, Yang Hye Ji akan menjadi pemeran pendukung dengan nama tokoh Sae Yan.

Selain drakor The Devil, berikut rekomendasi drama dibintangi Yang Hye Ji.

1. Nevertheless (2021).

2. Live On (2020).

3. When the Weather is Fine (2020).

4. Failing in Love (2019).

5. Big Issue (2019).

6. The Rich Son (2018).

