Rating Doctor Cha Episode 8 Meroket, Simak 13 Rating Drama Korea Terbaru di Mei 2023

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rating Doctor Cha meroket lagi setelah penayangan terbarunya akhir pekan lalu. Simak rating drama Korea terbaru Mei 2023.

Rating drakor terbaru Doctor Cha sempat mengalami penurunan di episode 7, tapi kembali melejit pada penayangan episode 8.

Kenaikan rating drakor Doctor Cha yang menyentuh level 16,2 persen di penayangan episode 8 ini jadi perolehan tertinggi.

Drama Korea terbaru Doctor Cha episode 8 ratingnya melonjak naik.

Perolehan rating drama Korea terbaru Tale of the Nine Tailed 1938 melejit naik di episode 2.

Baca juga: 13 Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, Tale of the Nine Tailed 1938 Melejit

Drakor The Real Has Come juga melonjak naik di episode terbaru.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Senin (8/5/2023):

1. Doctor Cha (2023)

Rating drakor Doctor Cha melesat tinggi di episode 8 dengan mencetak 16,2 persen, sebelumnya sempat turun di angka 12,9 persen.

Rating Doctor Cha kembali melonjak naik di episode 6 dengan mencetak rata-rata 13,2 persen.

Sebelumnya rating Doctor Cha episode 5 menurun di angka 10,9 persen, setelah sempat melejit di angka 11,2 persen.

Doktor Cha merupakan drama medis dengan balutan cerita menyentuh dan komedi, dibintangi oleh Kim Byung Chul dan Uhm Jung Hwa.

2. Tale of the Nine Tailed 1938 (2023)

Perolehan rating Tale of the Nine Tailed 1938 melejit di episode 2 dengan mencetak 7,1 persen.