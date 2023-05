Rekomendasi Drama Korea Terbaru Young Hoon The Boyz, Pemeran di Tale of the Nine Tailed 1938

Rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Young Hoon The Boyz yang kini main di drakor Tale of the Nine Tailed 1983.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Young Hoon The Boyz yang kini bertambah.

Aktor Young Hoon The Boyz kini jadi salah satu pemeran dalam drama Korea terbaru Tale of the Nine Tailed 1983.

Selain bermain di Tale of the Nine Tailed 1983, Young Hoon The Boyz pernah membintangi beberapa drakor dan yang bisa diketahui beberapa rekomendasinya.

Dari rekomendasi drama Korea terbaru Young Hoon The Boyz, penggemar bisa mengetahui drama apa saja yang pernah menampilkannya.

Untuk drama Tale of the Nine Tailed 1983, member boy grup The Boyz ini hadir sebagai cameo.

Sebagai pemeran pendukung membuat kemunculannya tidak begitu lama.

Di drakor itu, Young Hoon melakoni peran sebagai Dong Fang Shuo, yang digambarkan sebagai orang paling lama hidup di dalam cerita rakyat Timur.

Dia juga akan menyebabkan ketegangan dengan Lee Yeon (diperankan oleh Lee Dong Wook)

Adapun drakor Tale of the Nine Tailed 1983 bercerita tentang kisah fantasi di era kekacauan tahun 1938, di mana 'Gumiho' bernama Lee Yeon mengalami kecelakaan dan berusaha untuk kembali ke dunia modern.

Diketahui serial ini tayang perdana pada 6 Mei 2023 pukul 21:20 KST di tvN dan aplikasi berbayar Prime Video.

Dan berikut rekomendasi drama Korea terbaru Young Hoon.

1. One the Woman (2021)

One the Woman bercerita tentang kehidupan Jo Yeon Jo (Honey Lee), seorang jaksa korup.

Dia kerap menangani dan membersihkan kasus yang berkaitan dengan elite Korea Selatan.