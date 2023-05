11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Cha Joo Young yang Bintangi Drakor Won Kyung

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Cha Joo Young. Ada drama The Glory (2022).

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Cha Joo Young, pencinta drakor bisa mengetahui serial apa saja yang pernah dibintanginya.

Adapun berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Cha Joo Young memiliki cerita yang menarik.

Sebelumnya, Cha Joo Young berperan dalam drama The Glory (2022).

Kini, ia sedang dalam perbincangan untuk membintangi drakor terbaru Won Kyung.

Perempuan berusia 32 tahun tersebut juga membintangi banyak drama di tahun ini.

Diantaranya The Glory Part 2, The Real Has Come dan The Heavenly Idol.

Selain drakor Won Kyung yang bertemakan sejarah, simak beberapa rekomendasi drakor dibintangi Cha Joo Young.

1. The Real Has Come (2023).

2. The Glory Part 2 (2023).

3. The Heavenly Idol (2023).

4. The Glory (2022).

5. Alice, the Final Weapon (2022).

6. Again My Life (2022).