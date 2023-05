Belanja Minimal Rp 600 Ribu Dapat Gratis T-Shirt dan Member di X8 Lampung City Mall 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - X8 Lampung City Mall menghadirkan promo yang berlangsung hingga tanggal 31 Mei 2023.

Supervisor X8 Lampung City Mall Arda Yunita mengatakan promonya adalah belanja minimal Rp 600 apa saja dalam satu struk bisa mendapat gratis t-shirt dan menjadi member X8.

Keuntungan jadi member bisa mendapatkan diskon 10 persen, dan jika sedang ulang tahun bisa dapat diskon 30 persen.

"Kedua diskon tersebut berlaku untuk semua fashion dan aksesoris dengan harga normal," kata Arda, Kamis 11 Mei 2023.

Keuntungan lain jadi member setiap pembelanjaan Rp 100 ribu mendapatkan 1 poin.

Namun untuk pembelanjaan fashion yang mendapatkan diskon 50 persen ke atas tidak mendapat poin.

Jika pelanggan memiliki minimal 20 poin bisa ditukarkan dengan voucher belanja Rp 50 ribu

Pelanggan memiliki minimal 40 poin bisa ditukarkan dengan voucher belanja Rp 100 ribu

Voucher belanja tersebut bisa digunakan sebagai potongan harga diseluruh Toko X8.

X8 adalah toko yang menjual fashion pria, wanita, anak-anak, serta pasangan baik pasangan pria dan wanita maupun keluarga

Fashion ini ada kemeja, kaos, jaket, sweeter, hoodie, celana jeans, celana chinos, dress, dan tunik.

Ada juga aksesoris topi, kaos kaki, dan ikat pinggang.



( Tribunlampung.co.id / Jelita Dini Kinanti )