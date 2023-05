4 Petenis Putra Lampung Ikut Seleksi Pra-PON

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Empat petenis putra Lampung akan mengikuti ajang seleksi pra-PON.

Tiga petenis terbaik berhak mewakili Lampung di ajang pra-PON tenis di Jakarta pada 21-31 Juni 2023 mendatang.

Keempat petenis itu adalah Ahmad Yani (Bandar Lampung), M Faisol Rizka (Metro), M Faisal Rizki (Metro), dan Sahrudin (Metro).

Seleksi akan diadakan di lapangan tenis Way Halim Permai, Bandar Lampung, pada Sabtu (13/5) hingga Minggu (14/5).

Tiga petenis hasil seleksi akan mendampingi Rindosa Wijaya dan Bagus Laksono Setyadi.

Rindosa dan Bagus adalah petenis nasional yang direkrut untuk memperkuat Lampung di ajang pra-PON.

Keduanya saat ini sedang menjalani latihan khusus di kompleks PTIK, Jakarta Selatan.

Wakil Ketua III Pengprov Pelti Lampung Aswin Pratama Tirta menjelaskan, Rindosa dan Bagus tidak mengikuti ajang seleksi.

Itu karena kualitas keduanya di atas petenis Lampung lainnya.

“Keduanya nggak perlu ikut seleksi karena sudah pasti kita bawa. Jadi ada tiga kuota tersisa yang akan diperebutkan oleh empat petenis,” kata Aswin kepada Tribun Lampung, Kamis (11/5/2023).

Aswin menuturkan, seleksi akan menggunakan sistem pertandingan the best of three.

Semua peserta bakal saling berhadapan secara bergantian.

“Siapa pun yang meraih kemenangan terbanyak akan dipastikan lolos seleksi. Jadi nanti kita ambil tiga pemain. Karena kuota dari PP Pelti ada lima pemain,” beber Aswin.

Tapi, terus Aswin, tim putri tidak mengadakan seleksi.