Pilih Antonio Dedola, Lolly Tak Mau Pulang ke Rumah Nikita Mirzani di Jakarta

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Lolly, anak Nikita Mirzani blak-blakan mengungkap perseteruannya dengan sang ibu yang marah kepadanya. Lolly bahkan mengaku bersedia diadopsi oleh Antonio Dedola sebagai anak angkat.

Lolly bahkan terang-terangan mengaku tak mau balik lagi ke Jakarta setelah berseteru dengan Nikita Mirzani dan memilih tetap tinggal di London.

Unek-unek Lolly terhadap Nikita Mirzani tersebut ia ungkapkan di channel Youtube Antonio Dedola, Kamis (11/5/2023).

Menurut Lolly, Nikita Mirzani marah kepadanya lantaran tak mau disuruh menjelekkan Antonio Dedola.

Nikita Mirzani bahkan tak mau lagi membiayai Lolly yang kini tengah bersekolah di London.

Lolly bahkan disebut akan menjadi gelandangan di London jika Nikita Mirzani tak lagi menyokongnya.

"And at the end of the fight i told her i dont want to return to Jakarta and she's said i could sleep on the streets," kata Lolly.

Tak hanya itu saja, Lolly mengatakan bahwa Nikita Mirzani juga mengancamnya akan berenti membiayainya sekolah di London.

Sehingga hal tersebut membuat Lolly mengadu ke Antonio Dedola, sang ayah sambung karena merasa ketakutan.

"So, dia pengen bikin aku berhenti di sekolah ini gara gara aku ga ngikutin apa yang dia mau," kata Lolly.

"Dia bilang gak mau ngebayarin sekolah ini lagi buat aku," imbuhnya.

"Terus abis itu aku telpon Antonio, aku nangis aku juga udah bilangin ke guru aku dan kata guru aku yaudah biarin aja dan guru aku bilang we're not gonna let you out of the street," pungkasnya.

Setelah mengadu, Lolly mengatakan bahwa Antonio Dedola mencoba menenangkannya.

Bahkan ia mengungkap jika Antonio Dedola ingin mengadopsi dirinya jika tak tahan lagi dengan Nikita Mirzani.