Opening Ceremony Lampung Begawi 2023 Berlangsung Meriah, Diikuti 75 Pelaku UMKM

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung menggelar Lampung Begawi 2023 di Lampung City Mall tanggal 12-14 Mei 2023.

Opening Ceremony Lampung Begawi 2023 yang juga dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi itu berlangsung meriah, Sabtu (12/5/2023) malam.

Lampung Begawi 2023 mengusung tema bertumbuh dan stabil dengan digitalisasi, wirausaha, dan UMKM.

Kepala KPw BI Provinsi Lampung Budiyono mengatakan, Lampung Begawi adalah kegiatan rutin yang dilakukan KPw BI Provinsi Lampung.

Terhitung sudah tiga kali KPw BI Provinsi Lampung mengadakan Lampung Begawi.

Di Lampung Begawi 2023 ada 75 booth UMKM. UMKM yang ikut dalam Lampung Begawi 2023 adalah UMKM terbaik yang sudah diseleksi Bank Indonesia Provinsi Lampung.

Budiyono berharap, UMKM yang ingin mengikuti kegiatan Lampung Begawi berikutnya bisa menjadi UMKM yang terbaik dan bahkan bisa melebihi UMKM yang ikut Lampung Begawi 2023.

"Di Lampung Begawi 2023 juga menyediakan booth baznas. Ada juga booth layanan konsultasi seperti konsultasi pembayaran digital, perizinan, dan pengembangan ekonomi," kata Budiyono

Tak hanya itu di Lampung Begawi 2023 juga ada kegiatan donor darah yang bekerjasama dengan PMI Provinsi Lampung. Dalam kegiatan donor darah ini ditargetkan 750 kantong darah.

Untuk mencapai target tersebut, Bank Indonesia Provinsi Lampung akan membuat masyarakat semangat donor darah yakni dengan menyediakan gimik dan doorprize.

Lampung Begawi 2023 juga dimeriahkan oleh penampilan band lokal Lampung, fashion show, talkshow, dan bedah buku selamat tinggal dalam rangka library week bersama Tere Liye.

Bank Indonesia Provinsi Lampung telah melaksanakan Capacity Building on Asean Issues : Payment System Digitalization To Foster Economic and Inclusive Growth.

Lampung Begawi 2023 adalah bagian ikhtiar Bank Indonesia Provinsi Lampung untuk mendukung dan mendorong perekonomian Provinsi Lampung agar cepat pulih. Fokus Bank Indonesia Provinsi Lampung adalah di UMKM

Selain itu Lampung Begawi 2023 juga adalah ikhtiar Bank Indonesia Provinsi Lampung untuk mendorong kampanye bangga buatan Indonesia dan bangga belanja produk buatan lokal.