Naura Ayu Ternyata Sudah Punya Pengganti Devano Danendra

Tribunlampung.co.id - Artis Naura Ayu rupanya sudah bisa move on dari mantan kekasihnya, Devano Danendra.

Hal ini dibuktikan Naura Ayu dengan punya kekasih lagi.

Namun demikian, Naura Ayu enggan mengungkap ke publik sang pria pujaan hatinya.

Naura Ayu rupanya punya alasan tersendiri untuk tetap merahasiakan sosok kekasihnya.

Naura Ayu tidak menginginkan menjalin kasih dengan orang yang salah lagi.

"Love itu gak terlalu fokus di situ karena aku tuh pengennya kalau di situ santai aja. Dan kalau misalnya yang satu itu emang udah punya aku, insyaallah udah ada jalannya," ujarnya ketika ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta, baru-baru ini.

Devano dan Naura Ayu tegaskan alasan putus, tegas bukan selingkuh (Instagram)

"Untuk urusan pasangan atau apa itu gak bakal aku blow up juga di sosial media atau di publik," pungkasnya.

Rupanya, bintang serial My Nerd Girl itu mengaku kini sedang fokus terhadap karier dan pendidikannya.

"Sekarang sih karena emang fokus aku lagi terpecahkan sama diri aku juga, kayak alhamdulillah everything to be well," kata Naura Ayu.

"Alhamdulillah temen-temen juga makin banyak. Jadi, aku lebih seneng sendiri," lanjutnya.

