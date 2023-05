Artis Dahlia Poland Unfollow Fandy Christian di Tengah Isu Suami Selingkuh

Tribunlampung.co.id - Rumah tangga pasangan artis Dahlia Poland dan Fandy Christian sedang retak.

Hal ini menyusul kabar dugaan selingkuh Fandy Christian dengan wanita lain.

Isu dugaan Fandy Christian selingkuh pertama kali diungkap Dahlia Poland via akun Instagram.

Dalam postingan tersebut, Dahlia Poland mengungkap bukti chat dugaan selingkuh sang suami dengan wanita lain.

Kini, setelah postingan itu, Dahlia Poland terlihat tak lagi mengikuti atau unfollow Instagram sang suami, Fandy Christian.

Dilihat di akun Instagram Dahlia Poland, Senin (15/5/2023), tak ada lagi nama Fandy Christian di daftar 219 orang yang diikuti Dahlia Poland.

Ia pun tampak me-repost berbagai pesan penguatan dari sahabat terdekatnya, termasuk istri Virgoun, Inara Rusli.

"Ini perempuan mandiri banget MasyaAllah, wonder women, banzai dapol!" tulis Inara melalui akun Instagramnya @mommy_starla.

Dahlia juga mendapatkan dukungan dari sahabatnya.

"Support dan doa terbaik pokoknya buat cewe dan ibu terkuat di muka bumi, u can do da best ule," tulis akun @princesskalori.

Berbeda dengan Dahlia, Fandy Christian masih tampak mengikuti akun Instagram istrinya.

Ayah tiga anak itu juga mengunggah potret mesranya dengan Dahlia Poland dalam nuansa hitam putih.

Reaksi Andi Annisa

Meski tak secara langsung menunjukkan respons terhadap tudingan tersebut, Andi Annisa terlihat me-repost ulang potret dirinya dipeluk oleh seorang sahabatnya.