Dahlia Poland Unfollow Suami, Fandy Christian Langsung Unggah Foto Mesra

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Dahlia Poland sudah tidak lagi mengikuti (follow) akun suaminya, Fandy Christian di Instagram.

Hal ini usai isu perselingkuhan Fandy Christian dengan wanita lain, yang dibongkar sendiri oleh Dahlia Poland.

Dahlia Poland membongkar chat mesra Fandy Christian dan wanita lain di Instagram Story pribadinya.

Meski sudah di-unfollow oleh Dahlia Poland, Fandy Christian masih tetap mengikuti akun Instagram sang istri.

Usai chat mesranya dibongkar istri dan akunnya di-unfollow, Fandy Christian langsung bereaksi.

Fandy Christian terlihat mengunggah foto mesranya dengan Dahlia Poland di Instagram Story pribadinya.

Fandy mengunggah foto selfienya dengan Dahlia Poland saat tengah berada di pantai.

Namun, actor berusia 37 tahun itu tidak memberikan keterangan apapun dalam unggahannya.

Isi Chat Mesra Fandy Christian dan Wanita Lain

Sebelumnya, Dahlia Poland terang-terangan membeberkan isi chat mesra Fandy Christian dan wanita lain di Instagram Story pribadinya.

Dalam unggahannya itu, terlihat isi pesan Fandy Christian dan wanita lain tersebut saling memberi kabar satu sama lain.

Bahkan, Fandy dan wanita tersebut saling memanggil kata sayang.

"Semangat orang baikku," isi pesan dari wanita itu.

"Makasih banget kamu sudah peduli, udah sayang sama aku. Thank a lot. Gak bawel ikut campur. U make me feel better (kamu membuatku merasa lebih baik)