Promo HokBen Mal Boemi Kedaton Beri Promo Harga Spesial Rp 38 Ribu

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - HokBen Mal Boemi Kedaton menghadirkan banyak promo menarik di bulan Mei 2023.

Supervisor HokBen Mal Boemi Kedaton Wulandari mengatakan promonya adalah setiap Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu sampai 28 Mei 2023 ada harga spesial Rp 38 ribu.

Harga spesial ini berlaku untuk superbowl beef teriyaki dan egg roll, superbowl beef yakiniku dan egg roll, serta superbowl beef teriyaki dan tori ball.

Superbowl chicken curry, karaage, dan shrimp roll harga spesial Rp 34 ribu

Harga spesial Rp 34 ribu juga diberikan untuk superbowl chicken teriyaki,, karaage, dan shrimp roll.

"Promo harga spesial superbowl ini berlaku untuk dine in, take away, delivery, GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood," kata Wulandari, Senin 15 Mei 2023.

Di tanggal 2-31 Mei 2023 setiap Senin sampai Jumat pukul 15.00-17.00 ada promo Jigoan (low hour) khusus dine in.

Di promo ini chicken katsu, nasi, dan saus tare harga spesial Rp 25 ribu

Begitupun shrimp roll, nasi, dan saus tare harga spesial Rp 25 ribu.

Harga spesial Rp 25 ribu juga diberikan untuk HokBen Fried Chicken 1 pcs dengan pilihan sayap atau paha bawah ditambah nasi dan saus tare.

Selanjutnya ada promo Hoka Ramen tanggal 1-31 Mei 2023 yang berlaku khusus dine in.

Promonya yakni Hokaido miso large, chikua dan ocha harga spesial Rp 56 ribu.

Tori paitan large, chikua, dan ocha juga harga spesial Rp 56 ribu.

Untuk spicy ramen large, chikua, dan ocha harga spesial Rp 58 ribu.