13 Rating Drama Korea Terbaru di Mei 2023, Drakor The Real Has Come Naik Lagi

Ilustrasi. Drama Korea terbaru The Real Has Come.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rating drama Korea terbaru Mei 2023, ada drakor The Real Has Come.

Adapun rating The Real Has Come meningkat di angka 20 persen, setelah sebelumnya anjlok di angka 17,6 persen.

Sementara rating drama Korea terbaru My Perfect Stranger melonjak naik di episode 6.

The Secret Romantic Guesthouse mengakhiri penayangannya dengan rating cukup baik.

Rating drama Korea terbaru Oh Young Shim dan Family merosot di episode terbaru.

Drakor terbaru Queen of the Mask ratingnya meningkat.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Rabu (17/5/2023):

1. My Perfect Stranger (2023)

Rating My Perfect Stranger perlahan meningkat di episode 6 dengan mencetak 4 persen, setelah sebelumnya merosot di angka 3,8 persen.

Sebelumnya sempat naik di angka 4,3 persen dari 4,2 persen.

Di episode 2, rating drakor terbaru My Perfect Stranger mengalami penurunan dengan mencetak 4,2 persen.

Drakor terbaru My Perfect Stranger memulai episode perdananya dengan mencetak rating 4,5 persen.

Drama ini dibintangi Kim Dong Wook dan Jin Kin Joo, bergenre fantasi komedi yang mengisahkan perjalan waktu.

2. The Secret Romantic Guesthouse (2023) - END