Rio Alief Pacaran dengan Vinessa Inez, Sudah Akrab dengan Anak

Tribunlampung.co.id - Drummer NOAH, Rio Alief dikabarkan sedang dekat dengan pemain sinetron Vinessa Inez.

Diketahui, drumer NOAH Rio Alief menyandang status duda setelah kehilangan selamanya Clerence Chynthia, istrinya.

Kini, Rio Alief dikenal sebagai penabuh drum Band NOAH itu dikabarkan dekat dengan Vinessa Inez.

"I'm so glad to have you and Zio in my life @vinessainez," tulis Rio Alief di akun media sosialnya dikutip Kamis (18/5/2023).

Di foto yang diunggahnya itu Rio Alief berpose bersama Vinessa Inez.

Seperti Rio Alief yang menyandang status duda, Vinessa Inez juga kini sedang menyandang status janda setelah bercerai medio 2019.

Tidak hanya dengan Vinessa Inez, Rio Alief juga akrab dengan Elvaroalano Enzio alias Zio.

Zio adalah anak Vinessa Inez dari pernikahan pertamanya yang telah berakhir cerai.

"Love you!" tulis Vinessa Inez yang pernah menikah bersama Ryan Deye pada 2017.

Rio Alief sempat dihujat warganet lantaran dianggap terlalu cepat mencari pasangan baru.

Unggah Kenangan Sebelum Istri Meninggal

Drummer NOAH Rio Alief mengunggah kembali kenangannya bersama sang istri, Clerence Chyntia sebelum meninggal dunia.

Diketahui istri drummer NOAH Clerence Chyntia meninggal dunia pada 18 Oktober 2022 lalu.

Clerence Chyntia yang merupakan istri drummer NOAH meninggal dunia usai berjuang melawan penyakit kanker yang ia derita.