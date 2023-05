Terungkap Sosok Makcomblang Enzy Storia dan Molen Kasetra

Tribunlampung.co.id - Presenter Enzy Storia menikah Molen Kasetra Sabtu 21 Mei 2023.

Enzy Storia menikah Molen Kasetra setelah pacaran LDR selama dua tahun.

Ternyata pertemuan Enzy Storia dengan Molen Kasetra dimakcomblangi oleh Putri Selaras Oesman atau Uti Buncis.

Hal tersebut diungkap Enzy Storia dalam unggahannya di akun Instagram.

"Thank you makcomblang akoohhh," ucap Enzy menanggapi unggahan Uti Buncis.

Tampak mengunggah pujian kepada Allah.

"Hamdalah aku punya Masjid di Syurga Insya Allah. So happy for you tw," kata Uti Buncis sambil menandai instagram Enzy Storia dan Molen Kasetra.

Ungkapan Uti Buncis ini bisa diartikan bahwa ia mendapatkan pahala karena perjodohan Enzy Storia dan Molen Kasetra melalui perantara tangannya yang awalnya memperkenalkan sampai pasangan ini menikah.

Dalam Islam memang dipercaya jika Allah menjanjikan pahala masjid buat orang yang berhasil menjodohkan dua insan menjadi pasangan termasuk mak comblang yang memperkenalkan atau menjadi perantara dimulainya hubungan.

Siapa Uti Buncis Sebenarnya ?

Dikutip dari Tribun Bogor, Uti merupakan wanita karir yang berprofesi sebagai fashion stylist mumpuni di tanah air.

Ia merupakan putri Oesman Sapta Odang Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat atau Partai Hanura.

Ia dulu pernah menjalin asmara dengan aktor Tarra Budiman.

Namun hubungan keduanya kandas sebelum berlanjut ke pelaminan.