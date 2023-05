Rekomendasi Drama Korea Terbaru Hwang Minhyun, Diincar Main di Drakor Study Group

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Hwang Minhyun yang bisa dinikmati pencinta drakor.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Hwang Minhyun, pencinta drakor dapat mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Hwang Minhyun juga memiliki beragam genre dan cerita yang menarik.

Terbaru, Minhyun dikabarkan akan membintangi drama Korea berjudul Study Group.

Mantan personel Wanna One ini bahkan diincar untuk menjadi pemeran utama.

Menanggapi hal tersebut, PLEDIS Entertainment selaku agensinya mengatakan bahwa artisnya memang menerima tawaran peran di drakor Study Group.

Namun belum ada keputusan akan hasil dari tawaran tersebut.

Mengangkat webtoon berjudul sama, Study Group bercerita tentang siswa bernama Yoon Ga Min yang ingin pandai di akademik, selain jago bertarung.

Dia kemudian membentuk sebuah kelompok belajar di sekolah paling buruk di dunia dan menceritakan kisah sengit terkait ujian masuk kuliah.

Dalam serial tersebut, Hwang Minhyun ditawari untuk berperan sebagai Yoon Ga Min, pemuda yang terlihat seperti siswa teladan tetapi ternyata bersekolah di Yusung Technical High School.

Walaupun dia sudah bekerja keras untuk belajar, nilainya tetap saja tidak meningkat drastis.

Padahal dia punya impian untuk bisa lanjut kuliah.

Di sisi lain, Yoon Ga Min akan nekat bertarung ketika teman kelompok belajarnya dibully.

Adapun Study Group akan disutradarai oleh Lee Jang Hoo yang pernah membintangi drama Miracle: Letters to the President dan Be With You.