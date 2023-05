Menparekraf Sandiaga Uno Akan Kunjungi Pantai Minang Rua Lampung Selatan

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Menparekraf ) Sandiaga Salahuddin Uno dijadwalkan akan mengunjungi objek wisata Minang Rua di Lampung Selatan, Lampung pada Sabtu (27/5/2023).

Rencana kunjungan Sandiaga Uno ini awalnya dijadwalkan pada Sabtu (26/5/2023) besok.

Namun, rencana kunjungan ini diundur pada Sabtu (27/5/2023) nanti.

Rencana kedatangan Menparekraf Sandiaga Uno ke objek wisata Pantai Minang Rua di Lampung Selatan, Lampung ini karena objek wisata pantai yang ada di Bakauheni itu masuk dalam 75 Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) beberapa waktu lalu.

"Benar, rencananya Menparekraf akan mengunjungi Minang Rua pada Sabtu nanti," ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan M Darmawan, Kamis (25/5/2023).

Darmawan juga membenarkan jika pada awalnya Menparekraf Sandiaga Uno akan datang ke Minang Rua pada Jumat besok, namun diundur ke hari Sabtu.

Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno ke Lampung Selatan Lihat Pantai Minang Rua

"Tujuan dari kunjungan Menparekraf ini, karena Minang Rua masuk dalam 75 ADWI yang digelar beberapa waktu lalu," ucap Darmawan.

Menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Pantai Minang Rua, Kedas Villa and Resort, dan Villa Lumay and Resort mengadakan give away dan hadiah menarik.

Menurut Darmawan, ada PAKET wisata ke Pantai Minangrua dan paket menginap di Kedas Hotel dan Resort serta Lummay Villa Resort yang bisa menangkan.

Syarat dan ketentuan pastikan kalian sudah follow akun instagram @pariwisata_lampung @minangruaofficial @kedasresort_hotel dan @lummaywvillaresort.

Lalu, komen di kolom komentar berupa pantun dengan tema DESA WISATA KELAWI MENYAMBUT MAS MENTERI mulai Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat bulan Mei 2023.

Kemudian, mention 3 teman kamu serta akun @pariwisata_lampung @minangruaofficial @kedasresort_hotel @lummaywvillaresort @ADWI2023 @sandiuno dan sertakan hastag #sandiagavisitkelawi #anugerahdesawisata2023.

Baca juga: Minang Rua, Tempat Wisata Pantai di Lampung yang Ada Air Terjun dan Laguna

Panitia akan memilih 2 komentar/pantun dengan like dan 2 pemenang lainnya dengan kriteria pengguna medsos terbaik/terpilih

Pemenang akan diumumkan pada tanggal 30 Mei 2023.

Pada tiap postingan dihari yang berbeda akan ada pemenang 1 paket tiket dan 1 paket merchandise.

(Tribunlampung.co.id/Dominius Desmantri Barus)