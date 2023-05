Informa Sultan Agung Bandar Lampung Beri Promo Triple Deals untuk Pembelian Furnitur

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Informa Sultan Agung Bandar Lampung menghadirkan promo yang berlangsung hingga tanggal 31 Mei 2023.

Duty Manager Informa Sultan Agung Hendriansyah mengatakan promo yang dihadirkan adalah triple deals yang berlaku untuk pembelian furnitur.

"Promonya yakni cashback hingga Rp 7 juta, ekstra diskon 5 persen, dan hadiah langsung relax sofa," kata Hendriansyah, Jumat (26/5/2023).

Selain triple deals, juga ada promo lain yang berlaku untuk furnitur yakni promo angkat display.

Di promo ini transaksi dibawah Rp 5 juta diskon 5 persen dan transaksi diatas 5 juta diskon 10 persen.

Promo lain yakni clearence clearout accesories and lighting up to 70 persen.

Dalam promo ini ada diskon hingga 70 persen dan cashback hingga Rp 800 ribu untuk aksesoris dan lighting.

Semua promo tersebut berlaku untuk member serta pemilik kartu debit dan kredit Bank Partner yakni BCA, CIMB NIAGA, Mandiri, BNI, dan BRI.

Cara menjadi member Informa adalah download aplikasi Informa, registrasi, dan datang ke kasir Informa untuk pembayaran Rp 100 ribu.

Keuntungan jadi member Informa bisa dapat banyak promo menarik dan dapat gratis pengiriman dan instalasi.

Jika belanja  minimal Rp 100 ribu dapat 1 poin senilai Rp 2.500.

Poin jika dikumpulkan bisa untuk pembelian maupun jasa pembersihan.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)