Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ryu Kyung Soo, Pemain Tale of The Nine-Tailed 1938

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Ryu Kyung Soo yang dapat dinikmati pencinta drakor.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Ryu Kyung Soo, pencinta drakor dapat mengetahui drama apa saja yang pernah dibintangi olehnya.

Diketahui rekomendasi drama Korea terbaru Ryu Kyung Soo memiliki cerita yang menarik.

Terbaru, Ryu Kyung Soo membintangi drama Korea Tale of the Nine-Tailed 1938.

Tale of the Nine-Tailed 1938 adalah sekuel dari drakor hits Tale of the Nine-Tailed yang tayang pada 2020 lalu.

Serial tersebut bercerita tentang gumiho (makhluk mistis rubah sembilan ekor) Yi Yeon di masa sekarang.

Namun di drakor Tale of the Nine Tailed 1938, dia kembali ke masa lampau dan harus menghadapi berbagai tantangan untuk bisa kembali ke masa sekarang.

Dalam drama tersebut, Ryu Kyung Soo bermain sebagai Cheon Moo Young.

Di serial Tale of the Nine Tailed 1938, dia beradu akting dengan Lee Dong Wook, Kim So Yeon, Kim Beom, dan lainnya.

Diketahui drakor yang berjumlah 12 episode tersebut tayang sejak 6 Mei, setiap Sabtu dan Minggu di tvN, TVING, dan Viu.

Sambil menunggu episode selanjutnya, berikut rekomendasi drama Korea terbaru Ryu Kyung Soo.

1. Family Gravesite (2023).

2. Tale of the Nine Tailed 1938 (2023).

3. Glitch (2022).

