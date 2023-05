IT PLN Siapkan SDM PLN Terbaik, Ratusan Gen Z Ikuti Seleksi di Lampung

PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung menjadi fasilitator penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa Institut Teknologi PLN (IT PLN) Tahun 2023

Tribunlampung.co.id - PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung menjadi fasilitator penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa Institut Teknologi PLN (IT PLN) Tahun 2023. Penyelenggaraan seleksi dilakukan beberapa tahap diataranya seleksi administrasi, tes akademik dan bahasa inggris, general atittude dan psikotest, tes kesehatan dan wawancara.

Sebanyak 100 orang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung lolos tahapan seleksi administrasi. Bagi peserta yang lolos seleksi administrasi, selanjutnya mengikuti seleksi akademik dan bahasa inggris yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Mei 2023. Seluruh peserta seleksi merupakan generasi Z (Gen Z) dengan kelahiran tahun 2004-2005.

General Manager PLN UID Lampung, Saleh Siswanto menuturkan, dari 100 orang yang mengikuti seleksi akademik dan bahasa inggris, sebanyak 40 calon mahasiswa melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya yaitu Psikotest dan General Atittude Test (GAT). Tahapan seleksi tersebut digelar di Kantor PLN UID Lampung pada hari Selasa, 30 Mei 2023.

“Penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru IT PLN secara bertahap bertujuan untuk menjaring siswa-siswa lulusan SMA/SMK sederajat terbaik untuk dapat melanjutkan kuliah di IT PLN. Sehingga IT PLN dapat menjaring putra-putri terbaik bangsa yang akan dipersiapkan menjadi Sumber Daya Manusia di PLN Group yang bertalenta unggul,” ujar Saleh.

IT PLN tahun ini akan menerima 1.400 mahasiswa baru. Mereka akan mendapatkan berbagai fasilitas pembelajaran yang mumpuni seperti; jaminan magang bagi seluruh mahasiswa ITPLN di PLN Group, fasilitas smart class dan dosen praktisi industri terkemuka, akses wifi seluruh Indonesia, kuliah umum dan tambahan berkala dari ahli tingkat dunia.

Selanjutnya, jaminan mendapatkan sertifikat kompetensi, pertukaran mahasiswa dan melanjutkan study Internasional University Partner (STU- Slovakia, UNITEN- Malaysia, dan Kookmin- Korsel), dan beasiswa bagi putra-putri yang memiliki prestasi.

“Hingga hari ini kami melihat antusias dan semangat yang tinggi dari seluruh peserta seleksi. Harapannya, seluruh peserta dapat menggunakan kesempatan itu dengan baik. Semoga banyak generasi muda dari Sai Bumi Khua Jukhai Provinsi Lampung terpilih menjadi mahasiswa Institut Teknologi PLN yang dapat mengembangkan karir di bidang energi dan teknologi masa depan.” kata Saleh.

Alisia Balqis, alumni SMK 4 Bandar Lampung menjadi salah satu peserta yang berhak mengikuti seleksi psikotest dan GAT. Alisia mengaku mendapatkan informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru IT PLN melalui media sosial. Menurutnya, sebagai peserta seleksi penerimaan mahasiswa IT PLN adalah kesempatan besar untuk menjadi bagian di PLN Group.

“Saya berharap dapat diterima dan menjadi mahasiswa program ikatan kerja di IT PLN, ini kesempatan besar bagi saya karena lulus kuliah bisa langsung kerja di PLN Group, pokoknya PLN keren banget,” ungkap Alisia.

Hal yang sama disampaikan Wawan Dafa Alkholis alumni SMA IT Permata Bunda Bandar Lampung. Dia mengaku tertarik mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru IT PLN karena adanya program ikatan kerja di PLN Group. “Semoga saya dapat diterima di program ikatan kerja IT PLN, sehingga cita-cita saya untuk bekerja di PLN dapat terealisasi,” pungkasnya.

