Millen Cyrus Bohong Soal Kehamilannya Akui Perut Buncit Gegara Banyak Makan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Selebgram Millen Cyrus akui berbohong soal kehamilannya, ia mengaku perutnya buncit karena banyak makan.

Millen Cyrus juga mengatakan ia ingin viral karena kehamilannya itu, padahal aslinya ia tak hamil.

Hal itu, Millen Cyrus ungkapkan di depan Melaney Ricardo akui ia berbohong soal kehamilannya.

"Iya kemarin sempet keguguran," ungkap Millen Cyrus dikutip pada laman YouTube Melaney Ricardo dikutip pada Selasa (30/05/2023).

Mendengar hal itu, Melaney langsung menyindir Millen yang lama-kelamaan makin halu.

"Mulai halu," sindir Melaney Ricardo.

Akhirnya, ponakan Ashanty tersebut mengakui bahwa perut buncitnya itu bukan gara-gara hamil.

Tetapi penyebabnya adalah banyak makan selama liburan di Jawa Timur.

"Jadi kan kita trip ke Jatim sama bunda juga, makannya banyak banget.

"Kan emang diet sebelumnya. Akhirnya makan banyak tuh perut bengkak," sambung Millen.

Lantas, pacar Lionel Lee ini malah memanfaatkan kesempatan dengan perut buncitnya itu.

Ia sengaja membuat sensasi agar viral dan ramai dikomentari netizen.

"'Honey, come on, take pictures with me, I wanna make viral."

"Tapi kehamilan yang sekarang itu, orang-orang percaya," pungkasnya.