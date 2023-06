9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Chung Ah, Pemeran Drakor Celebrity

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Lee Chung Ah, pemeran drakor terbaru Celebrity.

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Lee Chung Ah memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru milik Lee Chung Ah punya genre yang menarik seperti misteri.

Diketahui, Lee Chung Ah memerankan drama terbaru berjudul Celebrity di tahun ini.

Setelah penampilannya pada drama One Dollar Lawyer (2022), kini ia dipercaya untuk memerankan tokoh Yoon Shi-Hyun di drakor Celebrity.

Drama ini rencananya akan tayang pada 30 Juni 2023 mendatang.

Sutradara Kim Cheol-Kyu dipercaya untuk menggarap drakor produksi kanal Netflix tersebut.

Sementara itu, naskah aslinya ditulis langsung oleh Kim Yi-Young.

Selain drakor Celebrity, berikut rekomendasi drakor dibintangi Lee Chung Ah.

1. One Dollar Lawyer (2022).

2. Awaken (2020).

3. VIP (2019).

4. Beautiful World (2019).

5. Because This Is My First Life (2017).