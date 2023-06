9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Park Ji Young, Pemain Drakor Revenant

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Park Ji Young, pemain drakor Revenant (2023).

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Park Ji Young memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru milik Park Ji Young punya genre yang menarik seperti misteri.

Setelah penampilannya pada drama Little Women (2022), Park Ji Young akan berperan pada drama terbaru berjudul Revenant.

Drakor bergenre thriller ini juga dibintangi oleh aktris Kim Tae Ri.

Perlu diketahui, drama Revenant akan tayang di Disney+ dengan jumlah 12 episode.

Pada drama ini Park Ji Young akan memerankan tokoh Yoon Kyeong Moon.

Selain drakor Revenant, berikut rekomendasi drakor terbaru Park Ji Young.

1. Little Women (2022).

2. It's Beautiful Now (2022).

3. I Have Not Done My Best Yet (2022).

4. The Red Sleeve (2021).

5. Lost (2021).

6. When I Was The Most Beautiful (2020).