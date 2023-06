Rekomendasi Drama Korea Terbaru I Have Waited a Long Time for You, Dibintangi Kim Ji Eun

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru yang dapat dinikmati pecinta drakor diantaranya milik Kim Ji Eun.

Selain itu, rekomendasi drama Korea Kim Ji Eun juga diketahui memiliki cerita yang menarik untuk diikuti kisahnya.

Terbaru, Kim Ji Eun membintangi drama berjudul I Have Waited a Long Time for You.

Drakor I Have Waited a Long Time for You merupakan drama misteri yang mengikuti cerita detektif Oh Jin Sung yang ingin membalaskan dendam adiknya.

Serial ini disutradarai oleh Han Chul Soo dan skenarionya digarap oleh Kwon Min Soo.

Sementara itu, Kim Ji Eun berperan sebagai Jaksa Ko Young Joo, teman Oh Ji Sung yang memiliki prinsip ketidakadilan harus diadili walaupun lewat ketidakadilan juga.

Di sana, dia akan beradu akting dengan Na In Woo, Kwon Yool, dan masih banyak lagi.

Adapun drakor I Have Waited a Long Time for You rencananya tayang pada 26 Juli 2023 mendatang.

Sambil menunggu penayangan perdananya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Kim Ji Eun selengkapnya.

1. One Dollar Lawyer (2022)

2. Again My Life (2022)