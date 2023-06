Lenggogeni Faruk Unggah Video Lama, Penampilan Atta Halilintar Disorot

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Penampilan Atta Halilintar di dalam video lawas ibunya, Lenggogeni Faruk jadi sorotan.

Dalam salah satu postingan, Lenggogeni Faruk membuat video perbandingan kehidupannya dulu sebelum sukses dengan sekarang.

"Emak 11 Anak Dulu vs Sekarang. Mom of 11 Kids: Before (Formerly) vs (versus) Now," tulis Geni Faruk di Instagram, dikutip Sabtu (10/6/2023).

Pada video tersebut, mertua Aurel Hermansyah tersebut membagikan momennya dulu ketika memanggil salah seorang anaknya.

Lantaran lupa, dia pun kemudian mengumpulkan anak-anaknya.

Terlihat ada Atta Halilintar dan beberapa adiknya, termasuk Thariq Halilintar.

Rupanya setelah berkumpul, Geni Faruk hanya ingin memanggil anaknya Sohwa Halilintar.

Di video lain, perbedaan pun terlihat ketika ibu Atta Halilintar tersebut ingin memanggil anaknya.

Menggunakan walkie talkie, dia pun langsung mengungkapkan permintaannya pada sang buah hati.

Unggahan tersebut pun tak luput dari sorotan netizen.

Namun mereka menyorot penampilan Atta Halilintar yang begitu berbeda dengan sekarang.

Pada video yang diunggah Geni Faruk, suami Aurel Hermansyah mengenakan kaos panjang berlengan panjang di dalam dan kaos lengan pendek di luar.

Atta Halilintar pun mengenakan kalung rantai serta celana abu-abu.

Gaya rambutnya pun masih belah tengah dan belum mengenakan bandana hitam khas miliknya.

"Sekarang paling keren Atta Halilintar glowing dan ganteng fashionya jg ellegant class," komentar salah seorang netizen.

"Bang atta benar2 jauh beda ya," sambung yang lain.

"Salfok atta..semenjak nikah cakep maksimal," puji lainnya.

"Atta definisi glow up. Gue sampe blg sama suami gue 'gile si atta skrg ganteng bener aplg semenjak nikah', ngikuti dr jalan blm ada tagline ashiap," tandas yang lain. (Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)